Giulia De Lellis annuncia l’uscita del suo primo libro: “Le corna stanno bene su tutto”

Da ex corteggiatrice di ‘Uomini e Donne’ a influencer fino a scrittrice: il ‘personaggio’ della seguitissima Giulia De Lellis è in continua evoluzione, e l’ultima tappa annunciata sui social attesta la crescita di una popolarità che non conosce crisi.

“Le Corna Stanno Bene Su Tutto (ma io stavo meglio senza)” è il titolo del primo libro di Giulia De Lellis, sponsorizzato su Instargam con un divertente video che la mostra confessare di essere stata tradita. Il riferimento è, evidentemente, all’ex fidanzato Andrea Damante, dj conosciuto grazie al programma di Maria De Filippi, con cui la storia è terminata il 18 aprile 2018, dopo due anni insieme.

Giulia De Lellis autrice di un libro

Da oggi è possibile pre-ordinare il primo libro di Giulia De Lellis, scritto a quattro mani con Stella Pulpo. Ancora nulla trapela sulla trama del testo, ma è presumibile che l’argomento principe sia la propria esperienza personale in relazione alla storia con l’ex Andrea Damante e i suoi presunti tradimenti. A questo punto la domanda è una sola: come la prenderà l'ex tronista, con cui aveva provato a ricominciare prima di iniziare la sua relazione con Andrea Iannone? Il libro sarà disponibile il prossimo 17 settembre: i tanti fan dell’influencer segnino la data.

