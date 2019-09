Giulia De Lellis, Andrea Damante sapeva del libro: "L'ho messo al corrente prima di scriverlo"

C'è grande attesa per il libro di Giulia De Lellis, 'Le corna stanno bene su tutto', che uscirà il 17 settembre. L'influencer nelle ultime settimane qualcosa ha anticipato nelle sue ig stories, tanto è bastato a capire che ci saranno rivelazioni scottanti sul suo ex fidanzato Andrea Damante. Anche se finora non è mai stato nominato direttamente (chissà se lo sarà nel libro), è evidente che il grande amore di cui parla - e la grande delusione ricevuta - sia proprio lui.

Come avrà reagito il bel dj veronese ce lo chiediamo tutti, ma ora sappiamo che Giulia lo ha informato ancora prima di scriverlo. "Ovvio che la persona in questione sapeva che sarebbe uscito questo libro - rivela su Instagram -. Io prima di fare il grande passo avevo messo al corrente chi di dovere, sono molto corretta".

Sul libro, poi, Giulia ci tiene a fare qualche precisazione: "Ho visto che sono stati visti dei pezzettini del mio libro, anche piccati. Vi chiedo di leggerlo, oppure se non ne avete voglia di non parlare a caso ma di approfondire magari un minimo l'argomento, perché sulle basi del nulla si tirano delle conclusioni che non hanno senso. Visto che siete curiosi, se ancora non avete capito di che parla, è la mia storia. Parla di un amore grande che ho provato, di un dolore assurdo quasi mortale che ho superato, di come sono riuscita a superare un tradimento e di chi come me si è trovato a vivere una situazione del genere, in amore o in amicizia, a qualsiasi età e in qualsiasi fase. Quello che principalmente voglio comunicare con il libro non è gossip, ma sempliciemente la mia storia e il piacere di dimostrare che nonostante il brutto, lunghissimo e fastidioso viaggio che dobbiamo ritrovarci a vivere quando ci capita una situazione del genere, vi posso garantire che alla fine c'è una luce. Se l'ho trovata io la può trovare chiunque".