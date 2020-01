Giulia De Lellis, la 'frecciata' ad Andrea Iannone sul matrimonio

E' una Giulia De Lellis più romantica che mai quella che si confessa a 'Verissimo'. Ospite di Silvia Toffanin, la fashion influencer parla a tutto tondo dei progetti d'amore accanto ad Andrea Iannone, campione di Moto Gp ed ex di Belen Rodriguez, a cui è legata dall'estate scorsa. "Stiamo bene insieme, ci completiamo" confessa mostrandosi finalmente felice dopo le ultime delusioni sentimentali.

Giulia De Lellis mamma?

La cigogna? Sarebbe la benvenuta. "Non subito, ma tra un anno o due" precisa la 24enne, diventata famosa grazie a 'Uomini e Donne'. "Sarebbe una madre perfetta" le aveva detto il suo ex Andrea Damante con cui è rimasta in buoni rapporti, nonostante la rottura da cui era nato il libro 'Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza!", edito da Mondadori. "Nella mia vita, però, adesso c'è un'altra persona" dice l'influencer.

Giulia De Lellis sul caso doping per Iannone

Non può mancare, poi, una dichiarazione sul caso di doping che lo scorso 17 dicembre ha coinvolto il compagno e pilota di MotoG: “È un momento particolare della sua carriera dove io non posso fare altro che stargli vicino. Siamo sereni perché sappiamo della sua innocenza. Lui è molto determinato a dimostrare questo e sono sicuro che ci riuscirà. Sono molto positiva perché conosco la persona e l’uomo – prosegue – Mi dispiace per quello che leggo sui social perché Andrea ha un passato da sportivo modello. Spero si risolva tutto il prima possibile”.

Giulia De Lellis sul matrimonio con Iannone

E su un possibile matrimonio con Iannone, conclude sorridendo: “Non ho ancora ricevuto la proposta ma solo quella di fidanzamento. Io sono qui”. Insomma, una vera e propria frecciatta. Il sottotesto sembra chiaro: che cosa aspetta Andrea a fare la proposta? La sua Giulietta è impaziente...