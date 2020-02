Giulia De Lellis in aeroporto con la mascherina: "Sono ipocondriaca"

Giulia De Lellis terrorizzata dal Coronavirus ha deciso per precauzione di indossare la mascherina mentre è in aeroporto. L'influencer, a volto semi coperto, ha confessato nelle sue stories Instagram di essere troppo ipocondriaca e per questo ha scelto di andare in giro potreggendo naso e bocca. Anche la bellissima 23enne, come milioni di persone in tutto il mondo, è spaventata dal virus.

Giulia De Lellis si scusa con i followers

“Ecco mi dispiace, però io sono troppo, davvero troppo ipocondriaca. Capitemi, scusatemi, perdonatemi". Con lei la sua amica Caterina Costantino, fidanzata del fratello di Andrea Iannone, Angelo. “Io sono scioccata - dice Giulia nel video - che Caterina si è comprata la mascherina figa. Cioè non ha pensato a una sorella. Comunque ragazzi, non si trovano più di nessun tipo, solo queste leggere. Ma meglio queste di niente. Sono una ipocondriaca del cavolo. - ammette - Volevo anche i guanti ma mi sembrava eccessivo” ."Ve lo giuro non voglio fare allarmismi, ma io sono una super ansiosa per queste cose. Quindi magari il mio sarà un esempio super sbagliato in questi giorni e in questi momenti in cui succederanno queste cose”.

Anche Taylor Mega ha paura

Ma quanto pare non è l'unica star del web ad essere intimorita dal Coronavirus. Anche Taylor Mega ha condiviso diverse stories in cui sfoggia la sua mascherina: "Non si può mai stare tranquilli. - scrive - È inutile che mi dite di cambiare mascherina perché alle Maldive avevano solo queste mascherine. Speriamo bene".