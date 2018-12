Giulia De Lellis fa il bilancio del 2018, iniziato con Damante e finito con Irama

E' tempo di bilanci per molti vip che, attraverso i social, ripercorrono il 2018 che sta per volgere a termine, ricordando momenti più o meno belli, più o meno difficili. C'è chi, come Chiara Ferragni, in questi giorni sta ripostando i primi attimi di vita del piccolo Leo, chi sta condividendo i cosiddetti '2018 best nine on Instagram' e chi, come Giulia De Lellis, si affida alle parole, buttando giù alcune righe, in grado di riassumere un anno intero.

"Ieri sera mi sono guardata tutta la mia galleria, dal 1/01 ad oggi . Ho fatto un bel respiro e ho ripercorso tutto l’anno - ha esordito la De Lellis per poi proseguire - i ricordi, i momenti, dai più belli a quelli meno ... Ho pianto, ho riso, ho cercato di vedere il 'bello' anche nel 'brutto'. Ero felice di rivedere cose, alcune ho scelto di tenere per me. Perché ci sono cose che ho vissuto, che resteranno per sempre e solo mie. Mi brillavano gli occhi di gioia!".

Giulia De Lellis, il ricordo va ad Andrea Damante

Poi Giulia De Lellis ha aperto una breve parentesi sui momenti più complicati e dolorosi del 2018, probabilmente anche riferendosi alla rottura con Andrea Damante:

"Ho visto scatti di periodi pesanti, ma che ho scelto di non cancellare perché è grazie anche a quello se oggi sono così. Ecco quello è stato faticoso, ma una persona speciale mi disse che la vita è anche questa.. Non è sempre leggera, ma si deve accettare! Mi sono stupita di alcuni contenuti, imbarazzata per molti altri".

Giulia De Lellis e il 2019 con Irama

Di tutto questo è grata Giulia. E' grata di aver vissuto tutto in pieno e augura un 2019 pieno di tutto, come il suo 2018 è stato, a tutti i suoi fan. Poi il lungo post della De Lellis di chiude guardando al futuro, al suo Irama: "Grazie per esserci, grazie anche anche a chi non c’è più. Più di tutto, grazie a chi ci sarà".