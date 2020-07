Giulia De Lellis rivela i problemi di salute: “Devo operarmi al naso e fare sedute dalla logopedista”

“Poteva andare peggio ma me la caverò con un’operazione al naso e qualche seduta dal logopedista”: Giulia De Lellis ha confidato ai follower l’esito di un controllo medico alla gola che ha messo in luce qualche piccolo problema di salute fortunatamente non grave.

Con varie storie Instagram l’influencer - che non è entrata nei dettagli del disturbo - ha raccontato di doversi sottoporre a un intervento al naso e, benché non abbia nascosto la sua preoccupazione, si è detta serena e pronta ad affrontare le cure. "Sono tornata poco fa da quel controllo di cui vi parlavo da un po'", ha raccontato l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, "Diciamo che poteva andare peggio, mi sono c….ta addosso tutto il giorno. Perdonatemi per il termine ma ho avuto un'ansia terribile. Poteva andare peggio ma me la caverò con un'operazione al naso, non so quante sedute dalla logopedista e vari trattamenti. Diciamo che c’è sempre chi sta peggio, quindi va bene così. Appena tornerò a Milano mi organizzerò per sistemare questa cosina”.

Giulia De Lellis ha poi spiegato il fastidio di un esame a cui si è dovuta sottoporre: "Mi hanno infilato un tubicino fastidiosissimo nel naso", ha aggiunto ancora riportando il suo stato fisico e psicologico successivo alla visita medica: “Non sarà semplice guarire, ma sono serena”.

Giulia De Lellis, amore a gonfie vele con Andrea Damante

In questo momento delicato Giulia De Lellis può contare sulla vicinanza con Andrea Damante, inseparabili dopo il ritorno di fiamma che apre alla possibilità di allargare la famiglia già arricchita dal cagnetto Tommaso Kowalski. “Mi ci vedo”, ha esclamato lui guardando la compagna alle prese con i giochi in piscina insieme alla nipotina Matilda. Prove da papà? Chissà…