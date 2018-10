Giulia De Lellis sta per tornare in tv? Le stories che insospettiscono

Dopo il successo del Gf Vip e dopo qualche ospitata a Uomini e Donne, Giulia De Lellis si è dedicata soprattutto agli shooting, alle collaborazioni di moda e bellezza, trascurando per qualche tempo la tv. I suoi fan hanno continuato a seguirla e a sostenerla sui social, soprattutto in seguito alla rottura con Andrea Damante (ormai storia vecchia), ma, a quanto pare, prossimamente Giulia De Lellis potrebbe fare ritorno sul piccolo schermo.

Giulia De Lellis, il ritorno in tv è vicino?

Ad alludere a ciò sono alcune stories di Davide Maggio. L’esperto di televisione, rispondendo ad alcune domande dei followers su Instagram, infatti, ha lasciato intendere che qualcosa bolle in pentola. Ma cosa?

A chi gli chiede: “Puoi dire almeno se la tua previsione di rivedere la De Lellis in TV è sicura? Ma a Mediaset o altro?”. Davide Maggio risponde: “Non faccio previsioni, do notizie”. A chi curioso gli scrive: “Che pensi della De Lellis che non è più andata dalla d’Urso dopo il Grande Fratello? Dopo Maria lei l’ha fatta stare in TV”, lui replica: “Ognuno fa ciò che ritiene opportuno e spesso ci sono ragioni che il pubblico non conosce”.

A un altro che, infine, va dritto al punto e gli domanda: “Di solito dai risposte più chiare, però sulla De Lellis in TV dici solo di sì e non ti sbottoni. Perché?”, lui risponde con un misterioso “Capirai il perché”.

Capiremo il perché, speriamo presto. Una cosa sembra essere certa: quale colpo di scena con protagonista la De Lellis ci attende all’orizzonte.

Gallery