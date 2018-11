Giulia De Lellis, l'ecografia su Instagram: "Nuovamente zia"

"Quando penso a qualcosa di bello io intendo questo". Così Giulia De Lellis, su Instagram, fa il grande annuncio pubblicando le immagini di un'ecografia. Facile pensare al colpo di scena, soprattutto perché felicemente fidanzata con Irama - anche se da pochissimo - e in molti glielo augurano. La cicogna in arrivo, però, è per sua sorella Veronica, che a un anno dalla nascita di Matilde fa il bis.

"Nuovamente zia, nuovo amore, nuove sensazioni - fa sapere Giulia, al settimo cielo - La mia piccola resterà per sempre la mia piccola, ma ameremo insieme quest ..?! Èhh non sappiamo il sesso perché sta con le manine tra le gambe sempre. Maschietto curioso o timida signorina? Comunque sia io ti amo già". E anche le sue bimbe.