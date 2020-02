Giulia Montanarini incinta a 44 anni: prima figlia per l'ex tronista di Uomini e Donne

Giulia Montanarini, tronista di ‘Uomini e Donne’ nel 2011 e già letterina del programma condotto da Gerry Scotti ‘Passaparola’, sta per diventare mamma di una bimba per la prima volta a 44 anni. “L'ho concepita normalmente, non ho fatto nessuna cura ormonale. Ci abbiamo provato ed è arrivata al primo colpo", ha raccontato in un’intervista a Diva e Donna la showgirl, da cinque anni legata al compagno, Gianmaria, un medico romano già padre di due bambini, un maschio e una femmina nati da una relazione precedente.

“Sono al quarto mese, ho forti nausee. Poi ho messo su già sette chili. Ma sono felice e non vedo l'ora che arrivi luglio per vederla”, ha confidato la futura mamma: “Mi piacerebbe chiamarla Alice, ma il nome non è ancora sicuro”.

Giulia Montanarini incinta e il desiderio di maternità

Giulia Montanarini ha raccontato di avere sempre desiderato di diventare mamma, motivo per cui la scoperta di questa attesissima gravidanza l’ha resa felicissima: “Mi sentivo strana, dormivo poco la notte e avevo la tachicardia, poi di giorno mi imbattevo sempre in bimbi piccoli. Sesto senso. A un certo punto sono andata in farmacia e ho comprato il test. L'ho fatto ed ero incinta. Ho chiamato mia sorella, la mia gemella: lei ci ha messo sette anni per avere figli, io non ci credevo e continuavo a chiederle se quei test erano sicuri: ne ho comprati cinque e mi davano tutti la stessa risposta”.

Chi è Giulia Montanarini, carriera e vita privata

Giulia Montanarini ha partecipato ai programmi ‘Uomini e Donne’ (dove nacque una breve relazione con il corteggiatore Alessio Lo Passo), ‘Ciao Darwin’, ‘Beato fra le donne’ e ‘Carramba’. Al cinema ha lavorato con Pieraccioni, Parenti e in teatro con Pingitore. E’ sorella di Claudia, anche lei tronista di Uomini e Donne’. E’ stata sposata con Marco Basile conosciuto nel programma ‘La Fattoria’. In seconde nozze Giulia Montanarini ha sposato il centrocampista del Monza Luisito Campisi, da cui si è separata poco dopo.