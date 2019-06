Giulia Salemi a Formentera per dimenticare Monte

Non è facile superare una cocente delusione d'amore, ma l'estate aiuta. Giulia Salemi si è regalata un weekend a Formentera con l'amica Martina Hamdy - conosciuta lo scorso ottobre al Grande Fratello Vip - proprio quello che ci voleva dopo la rottura con Francesco Monte.

Gite in gommone tra le perle delle Baleari, tintarella e paella vista mare, ma soprattutto tante risate e spensieratezza. Giulia e Martina sono affiatatissime e questi giorni insieme sono stati una vera boccata d'ossigeno per l'influencer di origini persiane, nelle ultime settimane molto giù per la fine della sua storia d'amore. "E' stato un weekend breve, rilassante e girl power con la mia metà - ha fatto sapere tra le sue ig stories - Ci voleva proprio".

Si torna a Milano cariche, pronte per la prossima avventura estiva. Insieme, ovviamente.