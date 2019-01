Giulia Salemi e Francesco Monte in aiuto dei bambini malati: l'annuncio sui social

Giulia Salemi e Francesco Monte sono più uniti che mai e lo sono stati anche per una causa importante che va al di là della loro love story. I due ragazzi - da poco usciti dalla casa del Grande Fratello Vip - hanno deciso di donare alcuni soldi in beneficienza per aiutare i bambini malati di tumore.

Giulia Salemi e Francesco Monte, l'iniziativa benefica

A comunicarlo sono stati proprio Giulia e Francesco in una serie di stories pubblicate su Instagram. I ragazzi hanno spiegato che i 'fralemi fan club' avevano raccolto del denaro per inviare un messaggio aereo alla coppia (quando ancora era nella casa di Cinecittà), aereo che poi non è stato più mandato. Per questo, i due fidanzati hanno deciso di utilizzare questi soldi per una ragione molto più importante:

"Di comune accordo con i fan club - ha sottolineato Francesco Monte in una stories - abbiamo deciso di donare questi soldi per i bambini di Taranto malati di tumore".

In un'altra stories è stata la Salemi a ringraziare di cuore tutti i 'fralemi fan club' che sostengono la coppia ogni giorno e che hanno reso possibile questa donazione: "Grazie per il sostegno, l'amore, per tutti gli aerei che ci avete mandato nella casa e anche per la raccolta dell'ultimo, la cui somma è stata devoluta in beneficienza all'ospedale di Taranto".