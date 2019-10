Giulia Salemi si commuove in diretta tv, Monte è ancora un tasto dolente

Sono passati 4 mesi dalla rottura con Francesco Monte e Giulia Salemi fa ancora fatica a parlarne con serenità. Ospite di Caterina Balivo a 'Vieni da me', l'influencer ha cambiato espressione quando la conduttrice le ha chiesto dell'ex.

Visibilmente commossa, non ha nascosto che si tratta di un tasto dolente: "Sono una sognatrice, desideravo l'amore, ero single da tanto tempo. In questa relazione ci credevo fortemente, comunque non rinnego niente. Ha fatto parte di noi e ha aggiunto un tasselo importante nella nostra vita".

Un'esperienza dolorosa, ma fondamentale per la sua crescita, come ha spiegato. Ora Giulia Salemi non è alla ricerca di un nuovo amore, che invece è arrivato per Monte (fidanzato da pochi mesi con la modella Isabella De Candia). Su questo no comment: "Non mi dà fastidio, non è una gara - ha spiegato -. Io non sto cercando l'amore, mi sto dedicando a me stessa al cento per cento".