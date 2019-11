Giulia Salemi in lacrime per uno scherzo

Halloween è passato da un po' eppure la bella Giulia Salemi, ex fidanzata di Francesco Monte, è stata "vittima" di uno scherzetto davvero spaventoso escogitato dal suo amico Marco Ferrero (Iconize) che come se non bastasse, ha ripreso il tutto e poi lo ha condiviso su Instagram comprese le urla a squarciagola della malcapitata.

Lo scherzo a Giulia Salemi

Nel primo video si vede Marco posizionare due scarafaggi, ovviamente finti, su una scrivania per poi allontanarsi e chiedere all'ignara Giulia di prendergli il cavalletto così da scattare alcune foto dal terrazzo. Lei gentilmente va per prendere l'attrezzo, ma si ritrova davanti un enorme scarafaggio. Immediate le urla della poveretta che arriva alle lacrime, tanto è stato lo spavento. Nel giro di qualche secondo per fortuna l'ex gieffina scopre che si è trattato solo di uno scherzo, mentre il suo amico rideva a crepapelle.