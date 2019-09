Party vip per Giulia Venturi: Elena Santarelli madrina d'eccezione, Jane Alexander inseparabile da Gianmarco (FOTO)

Con l'autunno appena arrivato, è tempo di curiosare tra le nuove tendenze per reinventare il proprio look. Vale anche per le vip di casa nostra, che ieri sera si sono date appuntamento nell'atelier di Giulia Venturi, a Roma, per scoprire in anteprima i pezzi della nuova collezione 'Ecletta' disegnata dalla stilista, vero e proprio punto di riferimento per le amanti delle creazioni handmade. Madrina e testimonial d'eccezione dell'evento la bellissima Elena Santarelli, senza dubbio l'ospite più atteso da paparazzi e curiosi, che ha subito adocchiato una borsa in pelle con stampe dorate e fibie animalier, perché "rappresenta alla perfezione la mia anima un po' rock", racconta.

Ma sono tante le celebrities che hanno sbirciato tra le vetrine della boutique. Tutte stregate da borse ed accessori realizzati con pelli ricercate e texture di pregio, per un risultato che è un richiamo al passato della tradizione italiana reinterpretata in chiave contemporanea. Tra le prime ad arrivare Jane Alexander, qui insieme al compagno Gianmarco Amicarelli, con cui è tornata insieme di recente dopo un breve periodo di crisi seguito alla sua partecipazione al Grande Fratello Vip. Mano nella mano, i due sono apparsi inseparabili tra baci e brindisi scattati nel corso della serata. Ad intrattenersi con Jane anche la showgirl Benedetta Mazza, sua grande amica conosciuto proprio in occasione del reality di Canale 5. E poi l'imprenditrice (e moglie di Simone Inzaghi) Gaia Lucariello, le attrici Francesca Valtorta, Elisabetta Pellini e Kiara Tomaselli, mentre direttamente da 'Temptation Island' è arrivata l'influencer Maddalena Vasselli. E a sorpresa una speciale incursione della conduttrice Marta Flavi. Per ciascuna di loro Giulia, da perfetta padrona di casa, ha avuto sorrisi e il consiglio giusto.

In alto: Jane Alexander, Elena Santarelli, Benedetta Mazza e Giulia Venturi

