Giuliana De Sio a cuore aperto: "Mi manca avere un figlio, mi sentirei più completa"

Nel corso dell’odierna puntata di 'Vieni da me', il programma del pomeriggio di Rai1 condotto da Caterina Balivo, Giuliana De Sio si è sottoposta alla cosiddetta intervista della cassettiera, uno degli spazi più emozionali della trasmissione. L'attrice ha ripercorso alcuni dei momenti salienti della sua vita personale e professionale, dai premi vinti durante la carriera alla mancata maternità.

Primo oggetto estratto dalla cassettiera, un libro di psicanalisi. Ha dichiarato la De Sio: “Sono stata la prima ad ammettere in Italia di essere andata in analisi, ma all’epoca venivi presa per strana e nevrotica. Ci sono voluti 40 anni per capire che è un modo per scoprire la propria percezione dell’esistenza. Dopo tutti questi anni di analisi mi considero una persona buona, anche troppo”.

Giuliana De Sio contro Gabriel Garko?

La Balivo le ha poi cambiato argomento, chiedendo dei suoi premi: “Ho vinto 26 Telegatti e due anni fa ho conquistato l’Oscar della Tv per 'L’Onore e il Rispetto' nel ruolo di Tripolina”. La conduttrice è tornata su una dichiarazione dell’attrice, che aveva detto in un’intervista “Recitare con Gabriel Garko si è rivelata un’esperienza del terzo tipo”. La De Sio ha voluto chiarire: “Avevo fatto solo una battuta. Garko è un ragazzo simpatico e per bene”.

Giuliana De Sio a 'Ballando con le stelle'

Altrettanto chiacchierata la sua partecipazione a 'Ballando con le stelle', avvenuta lo scorso anno. “Ne porto ancora i segni nel corpo e nell’anima - ha ammesso - L’ho trovata un’esperienza molto formativa, terribile e meravigliosa allo stesso tempo. Non sono uscita o andata a cena con il mio maestro Maykel Fonts, ma il mio uomo ideale dovrebbe avere il suo fisico”.

Giuliana De Sio, la mancanza di un figlio

Spazio poi al privato e in particolare al dispiacere di non aver mai avuto un figlio. “Sostengo che tutte le donne debbano diventare madri. Mi è mancato tanto avere un figlio e ho fatto delle battaglie con Emma Bonino per l’inseminazione artificiale legale. Sicuramente con un figlio mi sarei sentita più completa”.