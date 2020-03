Coronavirus, Giuliana De Sio rompe il silenzio: "Mai avuto febbre alta, dovrei non riprenderlo più"

"Le tv mi chiedono di affacciarmi per un saluto, ma ora mi fa paura. Mi sento ancora affaticata. Spero di tornare più forte di prima". Giuliana De Sio, 63 anni, è tornata a mostrarsi sui social dopo la battaglia contro il coronavirus. Lo ha fatto in una diretta condivisa su Instagram nella serata di ieri, durante la quale ha risposto alle domande dei fan. Tanti i quesiti posti all'attrice, che solamente qualche giorno fa ha comunicato di aver contratto il virus durante una tournée teatrale in scena a metà febbraio.

Coronavirus, Giuliana De Sio oggi: "Non so chi mi ha attaccato il virus"

"Come sto? L'ho superata, ora devo solo superarla mentalmente", ha spiegato De Sio, che ha definito la malattia come "la più grande prova a cui io sia mai stata sottoposta nella mia vita". "Dovrei non poterla prendere più, ma mi hanno anche detto che forse non è così. Non so chi mi ha attaccato la malattia e non mi interessa", ha aggiunto l'artista salernitana, che finirà la fase di quarantena "tra otto giorni".

I sintomi sono cominciati a metà febbaio: "Non ho mai avuto febbre alta, sempre a 37 e mezzo. E per circa 4 giorni. Poi ho chiamato il dottore". A chi le chiede come mai non ha contattato prima i medici, Giuliana risponde: "Se all'epoca vi fosse venuta una febbricciola come la mia, non vi sarebbe mai venuto in mente che poteva trattarsi di coronavirus. Un mese fa in Italia ancora non se ne parlava in questi termini, se non come di un virus che era diffuso in Cina".

Quindi uno sguardo al futuro: "La classe medica ora è oberata e a rischio. Importante è anche il ruolo di chi fa informazione. E' invece brutto sentirsi inutile in questo momento. La scienza ci aiuterà".

In basso, Giuliana De Sio nell'ultima diretta condivisa su Instagram

