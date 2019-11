Giuliano Sangiorgi scrive alla figlia: la dolcissima lettera per il primo compleanno

Un anno fa Giuliano Sangiorgi diventava papà. I pugni chiusi della neonata Stella, frutto dell’amore per la compagna Ilaria Macchia, comparivano nella foto pubblicata sui social dal leader dei Negramaro, felice di condividere la gioia della paternità con i follower che anche oggi, in occasione del primo compleanno della piccola, si sono riversati in massa a commentare la splendida lettera scritta per la piccola.

“Ore 2.35 del 3 novembre 2018. Le nostre vite, nuove, insieme per la prima volta e da quell’istante, per sempre!”: inizia così la dedica per la bambina pubblicata dal cantautore a corredo degli scatti che ricordano quel giorno, esordio di una felicità raccontata attraverso parole emozionanti.

Giuliano Sangiorgi papà: la lettera per la figlia nel giorno del suo primo compleanno

“Un anno di te, amore mio. Sei la stella che ha illuminato il nostro cammino verso una felicità pura, quella che non ha bisogno di nulla per avverarsi ogni volta che la si desidera, basta guardare i tuoi occhi e lì dentro perdersi, senza aver nessuna paura del mondo intorno, quella gioia di puro incanto che non avrá mai fine.Ti amo, bimba mia!”, ha scritto Giuliano Sangiorgi nella lettera per la sua Stella: “Auguri e grazie per aver scelto me e mamma Ilaria Macchia.Siamo tornati bambini con te e siamo pronti a rifare tutto, come se mai, prima, avessimo vissuto le nostre vita.Questa è la vita che non avrei mai immaginato potesse esistere per me, per noi”.

Infine: “Altro che musica, altro che successi, altro che america, altro che altro. Tu ci basti ed esplodi dentro come una supernova, basta solo che sorridi e scopriamo nuove galassie”, ha concluso il cantante, raggiunto dagli auguri di amici e fan che si sono uniti virtualmente ai festeggiamenti per questa piccola grande Stella.