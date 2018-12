Giuliano Sangiorgi in versione papà: le foto inedite con Stella

Giuliano Sangiorni papà innamorato. Il cantante e frontman dei Nagramaro è pazzo della piccola Stella, la primogenita nata lo scorso tre novembre dall'amore per la compagna, la sceneggiatrice Ilaria Macchia. Ed eccolo, insieme alle due donne della sua vita, in giro per Roma durante una passeggiata.

Nelle immagini immortalate dal settimanale 'Vero', Giuliano è radioso. Occhiali scuri e cappello indossati probabilmente per camuffarsi tra la folla e non farsi riconoscere, l'artista salentino si alterna alla guida della carrozzina con la fidanzata. Tra loro sorrisi, chiacchiere e confidenze. Poi il cantante non resiste e scatta una foto con il cellulare alla sua bambina, forse per inviarla a qualche amico.

Poco dopo, un passante si ferma per complimentarsi. E Giuliano non si tira indietro.

Giuliano Sangiorgi papà

La piccola festeggerà domani un mese. L'annuncio della nascita è stato dato su Instagram, come è ormai di prassi per tutti i volti dello spettacolo. "Saremo la sua famiglia stupenda e sarà gigantesca, infinita, piena di colori, accogliente e sempre disponibile e pronta verso l'altro - ha affermato Giuliano poco prima della sua nascita - Non sarà sola con me e mamma Ilaria, ma avrà milioni di zii e zie, di madri e padri, di tutte quelle persone che sapranno amarla e sapranno farsi amare da lei, che intanto avrà imparato da noi che ovunque potrà sentire l'amore proprio là, in quel posto, troverà sempre la sua famiglia. Spero che tu possa amarmi amore mio per come già ti amo io, senza conoscerti".