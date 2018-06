Giuliano Sangiorgi papà, la compagna è in dolce attesa

L'estate ha riservato una bella sorpresa a Giuliano Sangiorgi. Il cantante diventerà presto papà ed è al settimo cielo.

L'annuncio su Instagram, dove il leader dei Negramaro ha pubblicato una foto con il libro di Pietro Cossa "Niente panico! Come sopravvivere alla paternità", accompagnata da un messaggio per la compagna Ilaria Macchia: "Scegliamo il nome?". E i follower si sono messi già al lavoro...

Giuliano, sempre riservatissimo sulla sua vita privata, non poteva non condividere un'emozione così forte con i suoi fan, ma soprattutto non riusciva a trattenere la gioia davanti a una notizia del genere, che vale molto più di qualsiasi disco d'oro.