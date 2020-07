Giulio Berruti ammette in tv: "Sì, io e Maria Elena Boschi ci amiamo"

"Io sono una persona molto riservata e credo che la propria vita privata vada tutelata e custodita gelosamente e quindi, io evito di parlare di cose che non riguardano direttamente me. Comunque sì, sono innamorato. Siamo una bellissima coppia". Parla così della sua relazione con la capogruppo di Italia Viva alla Camera, Maria Elena Boschi, 39 anni, l'attore Giulio Berruti, 35, nella puntata di 'C'è tempo per...', programma condotto da Anna Falchi e Beppe Convertini su Rai1.

"Avremo modo poi di parlarne ma è un qualcosa che lascio fare ad altri perché non lo so fare, sono molto molto riservato da questo punto di vista e preferisco rimanere così, è inutile negarlo visto che ci sono anche delle foto, ma non dico nulla di più", prosegue Berruti, attore attivo al cinema e in tv, divenuto noto grazie alla serie "La figlia di Elisa - Ritorno a Rivombrosa".

La storia d'amore tra Giulio Berruti e Maria Elena Boschi

La relazione di Boschi e Berruti è stata fino ad oggi un po' un segreto di Pulcinella. Paparazzati più volte insieme negli ultimi tempi, sono stati avvistati l'uno al fianco dell'altra per la prima volta a Milano, un anno fa, in occasione di un party, ma solo nell'ultimo periodo sono arrivate effusioni in pubblico. Le presentazioni in famiglia sono già arrivate, come testimoniato dall'ultimo servizio fotografico 'rubato' pizzicato dai paparazzi, in cui è presente anche il padre di lui. L'ex ministro, al momento, non ha ancora commentando la love story.