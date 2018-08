Giusy Ferreri 'presenta' per la prima volta la figlia: "Il mio incantevole amore"

Giusy Ferreri in versione mamma. La cantante, 39 anni, regina delle classifiche estive con 'Amore e Capoeira', presenta per la prima volta ai fan la piccola Beatrice, nata lo scorso 10 settembre dall'amore per Andrea Bonomo.

Solitamente riservatissima, Giusy fa uno strappo alla regola e si immortala sui social insieme alla piccolina. "Tra un mese è già un anno - scrive - Come vola il tempo! Il mio incantevole amore". Nella foto a corredo del messaggio, l'artista siciliana è sdraiata in cortile insieme alla bimba e le sorride. Mamma e figlia sono (teneramente) vestite allo stesso modo.

La Ferreri è diventata mamma per la prima volta a 38 anni. E ben 10 anni dopo il primo incontro con il compagno Andrea, un geometra milanese (completamente estraneo al mondo dello spettacolo) conosciuto appena due settimane prima dall'ingresso ad 'X Factor', talent show che l'avrebbe consegnata al successo. "Cosa mi piacerebbe trasmettere a mia figlia? La passione per la musica, la danza e chissà magari per l’arte circense (grande passione di Giusy, che pratica esercizi con il trapezio, ndr) ma, al di là di tutto, avrò molto rispetto delle sue scelte".