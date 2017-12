Gomorra, Ciro di Marzio e il messaggio ai fan dopo giorni di silenzio

L’ultima puntata di Gomorra ha lasciato l’amaro in bocca a molti fan della serie: la morte di Ciro di Marzio per mano del suo migliore amico/nemico Genny Savastano è una scena che tanti non hanno ancora digerito. Ciro “l’immortale” è morto e c’è chi giura che in quei minuti di girato ci siano chiari ed evidenti segnali di un ritorno dell’attore nella quarta serie di Gomorra.

In attesa della quarta serie di Gomorra

Tutto quello che di ufficiale c’è fino ad ora è che la quarta serie ancora targata Sky ci sarà e vedrà come già anticipato durante Gomorra 3 l’ascesa della “paranza dei bambini”, Sangue Blu e il suo clan. E mentre il protagonista Ciro di Marzio è uscito di scena, l’attore Marco D’Amore invia su Instagram un messaggio ai fan che, effettivamente, si sono strappati i capelli per la sua morte.

Il messaggio di Ciro di Marzio

Cappellino nero e maglia nera, la voce calda dall’inconfondibile accento napoletano: è così che Marco D’Amore registra il suo messaggio: “Allora, la vera verità è che me ne volevo stare nascosto e farmi i fatti miei e non farmi vedere per un po’ ma quanti siete a scrivere? Allora vi devo ringraziare per forza, vi voglio bene!”