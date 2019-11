Mara Venier, una follower la fa infuriare e lei le risponde a tono

Un amore pazzesco, come è normale che sia, quello nutrito da Mara Venier per i suoi nipoti. Un amore che la signora della Domenica non nasconde di certo, anzi spesso racconta le gioie dell'essere nonna con gli aneddoti che la legano a Giulio e Claudietto e mostrando le foto scattate con loro. Così come ha fatto ieri postando un selfie con Giulio, il figlio di Elisabetta Ferracini.

Il commento sotto la foto con il nipote Giulio

"Amore di nonna" e l'hashtag Figo pazzesco come è solita chiamarlo. Ma a quanto pare lo scatto non è stato gradito da una follower che, tra centinaia di commenti positivi, di ammirazione e di affetto nei confronti di Mara, ha scritto: "Tutta pubblicità per intenerire, per attivare".

La replica di Mara Venier

La risposta della diretta interessata non ha tardato ad arrivare. "Cara amica, mi spiace molto ma devo mandarti a....!". Una replica decisamente secca e decisa quella di Mara alla quale i fan hanno consigliato di bloccare la follower poco cortese, ma lei di tutta risposta: "No, altrimenti non leggerebbe i vostri commenti, grazie a tutti". Lo sanno tutti, guai ad attaccare Zia Mara.