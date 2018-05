GF | Alberto in lacrime per il papà perso da piccolo, Barbara d’Urso: “Te lo porti nell'anima”

(Nel video la sorpresa per Alberto)

Semifinale ricca di sorprese per i concorrenti ancora in gara per contendersi la vittoria del Grande Fratello 15.

Stasera è toccato anche ad Alberto fare i conti con un emozionante video d’epoca, mai visto prima d’oggi, su suo padre, scomparso quando lui aveva solo 11 anni.

Parlando di lui nel confessionale, Barbara d’Urso gli ha chiesto di quel tragico evento e ha commentato il dolore con la comprensione propria di chi l’ha vissuto in prima persona: “Conosco quando accadono queste cose a 11 anni… non è bello. Te lo porti dietro, nell’anima” ha detto la conduttrice. Il riferimento probabilmente è al grave lutto che subì anche lei da bambina, la morte della sua mamma.

Poco dopo, durante un freeze, la madre di Alberto lo ha sorpreso nella casa: “Non piangere, gli uomini non piangono. Sei una persona stupenda, non mi hai mai deluso”, ha detto al figlio la donna. Tra gli applausi, Barbara d’Urso ha commentato: “Aggiungo una cosa, un uomo vero piange".