Gf Vip, bacio tra Pago e Adriana Volpe. Il marito tuona: "Grande Bordello"

Reclusi da poco più di 48 ore, nella Casa del Grande Fratello i vip devono inventarsi qualcosa per ammazzare il tempo e il gioco 'obbligo o verità' sembra una delle attività preferite. A mettere un po' di pepe ci pensa Antonella Elia, che fa scattare un bacio - rigorosamente a stampo - tra Pago e Adriana Volpe.

Una goliardata che non è andata giù a Roberto Parli, marito della Volpe, il quale ha tuonato su Instagram: "Grande Bordello! Ho visto tutto in diretta, più che il gioco 'obbligo o verità' mi sembrava il gioco dell'oca, con l'oca numero uno, chi ha dato l'obbligo".

Frecciatina, per niente velata, nei confronti di Antonella Elia che si è già attirata la sua antipatia. "Sicuramente la parola 'rispetto' viene spesso dimenticata - conclude l'imprenditore nel post -. Ma peggio ancora per chi ha una famiglia e una bambina stupenda! Ma che da questa mattina dovrà spiegare e difendersi da domande e commenti molto scomodi! Quindi lasciate fuori i bambini! Grazie! Ps: giocare a Trivial Pursuit o a Mikado con gli spaghetti?". La prima sfuriata di gelosia è arrivata in tempi record.