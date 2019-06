Briatore e Gregoraci insieme: la foto di famiglia per festeggiare Nathan Falco

Da un anno e mezzo Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore non sono più una coppia, ma l’amore per il figlio Nathan Falco li trova comunque uniti, adesso vicini e sorridenti in uno scatto che ben dimostra la serenità del rapporto anche dopo la fine del loro matrimonio.

L’occasione per la straordinaria foto di famiglia è stata la Prima Comunione del bambino, festeggiato da mamma e papà prima e dopo la cerimonia religiosa svolta nella cattedrale di Monaco. “Auguri amore nostro per la tua Prima Comunione”, ha scritto il manager a corredo dell’immagine postata sui social che vede insieme lui, la ex moglie e il piccolo festeggiato.

E non è da meno mamma Elisabetta che al suo Nathan ha dedicato un post con una serie di foto che immortalano i momenti più emozionanti della giornata, terminata con un banchetto di dolci e confetti azzurri e bianchi. “Oggi è uno dei giorni più importanti della tua vita...ricevi il Sacramento della Comunione .Auguri amore mio che Dio ti Benedica Sempre”, ha scritto la showgirl nella dedica commentata da tanti follower che si sono uniti all’augurio importante rivolto al bambino.

Briatore e Gregoraci insieme per la Prima Comunione del figlio Nathan Falco

La riunione famigliare in un giorno così importante per la vita di Nathan Falco dimostra come il rapporto tra Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore sia sereno e disteso, nonostante la loro vita sentimentale abbia preso strade diverse. Se attualmente il manager non risulta impegnato sentimentalmente, da tempo la ex moglie ha una relazione con l’imprenditore Francesco Bettuzzi, situazione che, come dimostrano questi ultimi scatti, che non impedisce ai due di trascorrere una giornata serena da genitori che sempre saranno uniti per il bene del figlio.