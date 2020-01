Gregoraci su Briatore e l’amore: “Chi viene dopo di lui sente il confronto e questo non mi aiuta”

In occasione dei suoi primi 40 anni che festeggerà il prossimo 8 febbraio, Elisabetta Gregoraci ha raccontato di sé in una lunga intervista al settimanale Chi che ha descritto il bilancio di una vita intensa. La carriera iniziata con la moda e proseguita con la tv e il cinema, il dolore per la morte della sua mamma, la felicità di essere mamma dell’adorato Nathan: ha tanto da dire la showgirl calabrese alla vigilia di questo importante compleanno che celebrerà “con gli amici più cari, la musica e tanti fiori”, e il riferimento al padre di suo figlio Flavio Briatore non poteva certo mancare nel corso di un dialogo che tanto ha svelato di sé.

Gregoraci su Briatore: “E’ sempre stato protettivo. Chi viene dopo sente il confronto”

Archiviati i dissapori del più recente passato, oggi tra Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore c’è un ottimo rapporto, dimostrato dalle vacanze natalizie trascorse insieme al figlio e anche dal modo con cui l’imprenditore ha preso posizione dopo la sua esclusione al ‘Dopo Festival’.

“Mi ha fatto piacere (…) Ma lui, in tutti questi anni, è sempre stato protettivo nei miei confronti”, ha commentato la già signora Briatore che anche a causa della caratura dell’ex marito, sostiene di avere difficoltà a trovare un partner. “Avendo avuto un compagno così, chi viene dopo sente sempre il confronto e questa cosa non mi aiuta. Non è facile stare con me, ho tante caratteristiche che possono spaventare un uomo”, ha affermato la showgirl, certa che bisogna sempre stare accanto al proprio compagno, “mai un passo indietro”.