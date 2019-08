Grigolo senza tabù: "Se un uomo mi bacia ok". Via libera anche ai sex toys

Voce di popolo, voce di Dio, ma non sempre è così. Lo sa bene Vittorio Grigolo, tempo fa al centro di insistenti pettegolezzi sulla sua presunta omosessualità. "E' corsa voce che fossi gay - ha raccontato al Quotidiano Nazionale -. Anche mia moglie lo credeva, prima che ci sposassimo. No, non sono gay".

Nessuna chiusura nei confronti degli uomini, ma questo non cambia il suo orientamento sessuale: "Ok, se un uomo mi bacia in bocca non ci sono problemi, ma non vado oltre". Nessun limite, invece, nel rapporto di coppia: "Manette, frusta, maschera, si può. Se nel rapporto a due si sta ancora insieme ma manca qualcosa, si può avere il coraggio di tirar fuori certi tabù. Perché no".

Il tenore toscano, lo scorso anno ad Amici nei panni del coach, ha escluso un suo possibile ritorno nel talent di Maria De Filippi, mentre con Ricky Martin - accanto a lui nel programma durante la passata edizione - qualcosa bolle in pentola: "Con lui ho mantenuto i contatti. Credo che faremo qualcosa insieme".