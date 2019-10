Guendalina Canessa, 14mila euro in vestiti spesi in un giorno: la replica alle critiche

Non è passato in sordina, anzi, il servizio realizzato dal programma ‘Pomeriggio 5’ che ha documentato lo shopping sfrenato di Guendalina Canessa per i negozi tra i più prestigiosi di Milano.

14.692 euro è la cifra esponenziale spesa in un giorno dall’opinionista di Barbara d’Urso ed ex concorrente del Grande Fratello che, alla domanda diretta della conduttrice “è vero che hai bruciato tutti i tuoi soldi?”, ha replicato argomentando sul proprio diritto di decidere a piacimento la gestione delle proprie finanze. “Se lavoro e guadagno spendo tutto. Il bello è che io brucio i miei soldi, non li chiedo a mio padre o al mio uomo che non ho. Quando compro penso a mia figlia Chloe che spero abbia il mio stesso numero di scarpe in modo da poterle indossare un giorno”, ha spiegato Guendalina: “Per me la moda è arte. Come la gente acquista quadri di Picasso, io compro la moda, acquisto scarpe e borse che lascerò un giorno in eredità a mia figlia”.

Guendalina Canessa replica alle critiche social sul costosissimo shopping

Lo shopping di Guendalina Canessa così documentato in tv è stato oggetto di critiche attraverso i social, dove la diretta interessata ha ribadito il suo punto di vista attraverso delle storie Instagram. “Se io lavoro con i miei soldi e voglio prendere una borsa che mi rimarrà a vita perché è un investimento, o una scarpa, perché sugli accessori ho provato a spendere anche 29 euro, dopo due giorni sono da buttare… State calmi, non offendete”, il messaggio diretto ai fan: “Mio padre si è fatto un cul* così, veniva da una famiglia non ricca, si è fatto da solo e mi ha insegnato molto bene il valore dei soldi”.

La storia famigliare di Guendalina è nota dai tempi della sua partecipazione al Grande Fratello 7, quando entrò nella Casa più spiata d’Italia da giovane donna “figlia di papà, viziata e testarda”. Il padre è fondatore di un marchio che si occupa della produzione di capi in cashmere.