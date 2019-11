Guendalina Tavassi, parla il papà di Gaia: "Vieni a prendere tua figlia e chiudi quella fogna"

E' esplosa la bomba tra Guendalina Tavassi e il suo ex compagno Remo Nicolini, padre di sua figlia Gaia che nei giorni scorsi ha lanciato pesanti accuse contro di lei sui social. La quindicenne la rimprova di essere una madre assente, attenta solo agli altri due figli, avuti da Umberto D'Aponte.

"No comment" da parte dell'ex gieffina, convinta che la figlia sia "manipolata da persone bramose di fama". "Sono della vecchia scuola e ritengo che i panni sporchi, ammesso che vi siano, si lavano in famiglia - ha fatto sapere tra le sue ig stories - Mia figlia può avere un dialogo costruttivo con me, lei lo sa in cuor suo. Che qualcuno tagghi Barbara d'Urso sotto tutte le sue foto è la prova chiave che la vicenda sia strumentalizzata. Scusatemi per quello che sto per dire, ma forse qualche schiaffo educativo, da madre, se lo avessi dato, ora non mi troverei a dover scrivere questo post".

Guendalina Tavassi accusata dalla figlia, lo sfogo di Remo Nicolini

A tuonare su Instagram adesso è Remo, con cui Gaia vive da anni: "Sapete cosa ha fatto la signora, la grande mamma, dopo i messaggi che Gaia ha mandato per sfogarsi di un suo malessere? Perché essere trattati così da una mamma è un malessere. Sapete cosa ha fatto? Non ha chiamato la figlia, non è venuta a prendersela, ma mi ha denunciato. Vieni a prendere tua figlia e chiudi quella bocca, anzi quella fogna".

Nicolini, oltre a scagliarsi contro la sua ex, difende anche la figlia: "Da anni mandiamo lettere su lettere tramite avvocato, ma lei se ne frega. Ecco perché Gaia si è sfogata su Instagram, perché a questa pseudomamma frega solo se l'attacchi sui social, frega solo di questo mondo. Vi assicuro che levando il make-up o le foto in costume, Gaia è una bambina sofferente. Faccio di tutto io, sono un mapà (mamma e papà). Fidatevi, non è bello vedere tua madre fare la happy family con gli altri due figli mentre con te è solo indifferenza. Mo', chi vuole capire capisca, chi attacca Gaia e difende quella, secondo me non capisce un ca*** o è un fake. Scusate lo sfogo".