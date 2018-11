Guendalina Tavassi si racconta: "Su mia madre ho detto delle bugie”

Dopo l’esperienza a Tale e Quale Show, Guendalina Tavassi è tornata su Rai Uno come ospite di Caterina Balivo nel salotto del programma ‘Vieni da me’.

La soubrette romana ha ripercorso le tappe fondamentali della sua vita, segnata dal difficile rapporto con la madre soprattutto nel periodo dell’infanzia, quando i genitori decisero di divorziare.

Guendalina non è riuscita a trattenere la sua commozione e ha confidato che, a 9 anni, fece di tutto per essere affidata dal giudice al padre.

“Quando ero piccola sono andata a vivere con mio padre. Io per arrivare a raggiungere quell’obiettivo ho detto delle bugie su mia mamma”, ha ammesso: “Solo ora mi rendo conto, dato che ho dei figli, di quello che le ho fatto. E’ un peso che mi porto dietro”.

Il divorzio dei suoi genitori è stato un brutto colpo per lei che ancora porta dentro: “Non ricordo molto. Il dopo però è stato drammatico. Perché oltre ad andare a vivere con mio padre e dividermi da lei, lasciai anche mio fratello (…) Mia mamma era bravissima, non mi ha mai fatto nulla, ma forse le davo la colpa per la separazione. Lei non mi ha mai detto nulla, lei subiva”.

Il rapporto con lei è notevolmente migliorato, soprattutto dopo la nascita di Gaia, avuta a soli 17 anni.

Guendalina Tavassi e la storia d’amore con il marito Umberto

Guendalina Tavassi ha anche raccontato la storia d’amore con il marito Umberto padre di due dei suoi tre figli, Chloe e Salvatore. I due si sono conosciuti per caso in treno e lei era certa facesse il venditore ambulante,m scoprendo solo in seguito che in realtà era un imprenditore nel settore alimentare.