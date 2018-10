Guendalina Tavassi, il retroscena sul seno rifatto: "Ecco il perché della mia scelta"

Guendalina Tavassi è reduce dall’esperienza a Tale e Quale Show. Il programma delle imitazioni condotto da Carlo Conti l’ha rilanciata nel mondo della televisione, e anche se non la vedremo nel torneo in partenza dal prossimo venerdì sera, di lei si continua a parlare.

Non solo per l’abito hot indossato nell’ultima puntata di Tale e Quale Show, ma anche per le sue performance che l’hanno fatta emergere come mai prima d'ora. Passati pochi giorni dalla fine del talent di Raiuno, è DiPiù a pubblicare un’intervista sulla showgirl, nella quale la Tavassi svela un particolare sul suo seno.

Guendalina ha confessato di aver chiesto aiuto alla chirurgia estetica, per ritoccare seno e naso. Ma è sul primo che ha svelato qualcosa mai raccontata finora: “Quando rimasi incinta della mia prima figlia mi venne una sesta misura, da una quarta di partenza. […] Ho allattato parecchi mesi e alla fine si era completamente svuotato”. Poi, con l’arrivo degli altri due miei figli, la situazione è ulteriormente peggiorata a detta della Tavassi: “Il décolleté è tornato a lievitare ma questa volta, a differenza della prima, dopo gli allattamenti non è diminuito”.

Così, dopo averne parlato con il chirurgo, Guendalina ha deciso di ricorrere alla chirurgia, non per accrescere il suo seno, ma, bensì, per ridurlo: “Ho deciso di ridurlo per evitare che poi negli anni i tessuti cedessero troppo - ha spiegato l’ex proseguendo - mio marito approva, è contento. Dice che così ho un tocco di classe. Che, una taglia come la sesta a me non stava bene, in un certo senso mi involgariva”.

La Tavassi ha fatto ricorso alla chirurgia anche per rifare il naso e non ha intenzione di fermarsi qui: “Lo ammetto – ha detto a DiPiù - sono molto insicura dal punto di vista estetico, per questo ho chiesto aiuto alla chirurgia. In passato mi sono rifatta il naso perché non mi piaceva. Per il resto qualche puntura di acido ialuronico alle labbra e sugli zigomi. Ora vorrei rifare il mento perché lo trovo troppo pronunciato. Ma per il momento non ci penso”.