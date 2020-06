Chi è Gustavo Godinez, il sacerdote col bicipite che spopola sui social

Duecento mila follower su TikTok, 100mila su Instagram, 3200 iscritti sul suo canale YouTube. E una viralità che dal Messico è arrivata fino in Italia. Parliamo di Gustavo Godinez, "el sacerdote mas guapo del Mexico", come lo chiamano i siti locali, le cui prodezze social da qualche giorno stanno spopolando anche nel nostro Paese. "Religioso innamorato dell'amore", come si definisce lui, appartiene ai Legionari di Cristo, una delle congregazioni più note della Chiesa Cattolica, e ha scritto il libro "Fate l'amore con l'amore".

Bicipite scolpito, sorriso affabile e un'ironia tutta sui generis, Gustavo fa seguaci (o, forse, dovremmo parlare di "discepoli") sui social a colpi di citazioni (sue, ma anche scomodanti San Francesco), vignette e soprattutto video divertenti, in pieno stile TikToker. Quattrocentomila like per uno degli sketch più popolari, in cui partecipa ad una challenge di danza sulle scale: "La mia emozione quando prego con il rosario", scrive a corredo. Spazio però anche alla riflessioni. "Perché quando siamo vulnerabili cerchiamo l'aiuto di Dio?", gli chiede un utente e lui risponde, puntualmente.

Tra i suoi post, uno in cui sembra spiegare in definitiva la sua missione sui social: "Con video, frasi, corsi, seminari, anche con battute, la mia speranza nelle reti è che scoprono la gioia del cristianesimo. Sono qui perché qui sei e voglio condividere l'amore di Dio nel posto in cui sei. I social network sono luoghi di evangelizzazione, ha detto Benedetto XVI e sono anche, ci ricorda Papa Francesco, un luogo di incontro, sono in grado di favorire le relazioni e promuovere il bene della società. Dio ti benedica e prega per me".

Nel 2019 è uscito il suo libro, "Fate l'amore con l'amore". "Il sesso - spiega nella quarta di copertina - è qualcosa che ci caratterizza come esseri umani e non può essere male, Dio nostro Creatore l'ha inventato! Ci sono due tendenze opposte quando si considera il sesso: vedere qualcosa di brutto e peccaminoso in tutto, oppure al contrario liberare l'istinto e trasformarlo in un fine in sé. Questo libro libera il sesso da queste due forme di schiavitù, esalta la bellezza e la grandezza dell'unione nella carne tra i coniugi e offre a voi giovani oggi cercatori di autenticità, risposte chiare e motivanti a comprendere la pienezza che ti aspetta in un rapporto sessuale libero, totale, fedele, esclusivo e fecondo. Abbiate il coraggio di trovare il modo più audace con cui un uomo e una donna promettono di comunicare quanto sono e quanto hanno".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.