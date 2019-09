Il principe Harry compie 35 anni: la tenera dedica social di Meghan (con una nuova polemica)

Il principe Harry compie 35 anni e la moglie Meghan Markle scrive per lui una dedica speciale su Instagram. “Il tuo impegno quotidiano per le cause in cui credi fortemente non smette mai di ispirarmi. Sei il marito migliore e il papà più straordinario per nostro figlio. Ti amiamo. Buon compleanno!”, è il messaggio della duchessa di Sussex.

Il post, comparso sul profilo Instagram ufficiale @sussexroyal, comprende anche un collage di nove foto che raccolgono nove momenti della vita del giovane principe. Ecco quindi uno scatto in braccio alla madre, la principessa Diana, un altro in cui è ancora bambino, un altro ancora insieme al fratello William ai tempi della scuola. Poi altri scatti di Harry alle prese con la sua vita da “adulto”, dall’impegno nell’esercito ai suoi viaggi in giro per il mondo per rappresentare la famiglia reale e per testimoniare la sua vicinanza ai temi etici e sociali. Infine, una foto scattata il giorno del loro matrimonio e un tenero scatto in bianco e nero che lo mostra insieme alla moglie Meghan e al piccolo Archie, nato lo scorso maggio.

I commentatori non hanno potuto fare a meno di notare due assenze vistose in questo collage: il principe Carlo, padre del principe Harry, e sua maestà la Regina. Una "semplice" svista?

Il principe Harry compie 35 anni: gli auguri social su Instagram dalla royal family

Gli account social della famiglia reale, da quello della regina a quello del principe Carlo fino a quello di William e Kate, hanno ovviamente festeggiato la ricorrenza e fatto gli auguri di compleanno ad Harry, condividendo anche loro degli scatti speciali.