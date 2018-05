Harry e Meghan hanno detto "sì"

Oggi sposi: Harry e Meghan si sono sposati. "Lo voglio". Il principe Harry e l'attrice americana Meghan Markle sono ufficialmente marito e moglie dopo aver pronunciato il fatidico sì davanti all'arcivescovo di Canterbury, Justin Welby, nella St. George Chapel del castello di Windsor. Harry è arrivato in chiesa, accompagnato dal fratello William, che è il suo testimone. Entrambi indossano l'alta uniforme militare dei Blues and Royals, realizzate da Dege Skinner di Savile Row. Meghan, 36 anni, giunta con la madre a bordo di una Rolls Rolls Royce Phantom, indossa un abito bianco dalle linee semplici con un lungo strascico e velo rifinito con pizzo, firmato Clare Waight Keller per Givenchy.

La tiara indossata da Meghan Markle

Sul capo la sposa ha una tiara, un bandeau di diamanti, prestato per le nozze dalla Regina Elisabetta II. Appartenuta alla regina Mary, la tiara è stata realizzata in Inghilterra nel 1932, ha riferito Kensington Palace. Meghan, dopo essere entrata da sola in chiesa, è stata condotta all'altare dal futuro suocero principe Carlo mentre il marito l'aspettava con un sorriso. La madre Doria Ragland, inquadrata dalla telecamere con un abito verde pallido, aveva le lacrime agli occhi.

La Regina Elisabetta II, accompagnata dal marito Filippo, ha indossato, un cappottino giallo acido con cappello guarnito di fiori lilla, secondo quanto rende noto Buckingham, ha deciso che dopo il sì Harry e Meghan saranno duca e duchessa di Sussex .

La fede di Meghan

Meghan ha una fede in oro del Galles, come da tradizione. Lo ha reso noto Kensington Palace. Per lo sposo la fede è di platino. Harry rompe infatti la tradizione, in base alla quale i maschi della famiglia reale non portano la vera. L'oro del Galles per la fede di Meghan è stato regalato dalla regina Elisabetta II.