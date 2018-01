Harry e Meghan, Capodanno in Costa Azzurra su un volo low cost

Il principe Harry e la fidanzata e futura sposa Meghan Markle hanno deciso di trascorrere il Capodanno sulla Riviera, ma la destinazione è stata raggiunta in modo tutt’altro che regale, secondo il Daily Mail.

Harry e Meghan hanno, infatti, viaggiato in classe economy della British Airways con posti assegnati vicino alla toilette.

Nel tentativo di restare in incognito, la coppia è salita a bordo del volo Londra-Nizza prima degli altri passeggeri e si è accomodata in fondo all’aereo. Harry e Meghan hanno prenotato anche tre file su ciascun lato sempre nella classe economy per mantenere il riserbo e per far sedere tre bodyguard “tesi e nervosi”, scrive il quotidiano britannico.

Harry era vestito in jeans, giacca e berretto da baseball ben piantato sulla testa per coprire il volto. Il principe si è seduto sul posto finestrino, la futura sposa accanto con un cappello nero e poco trucco.

Se nessuno li avesse notati sull’aereo, di certo non sarebbero comunque passati inosservati all’atterraggio, secondo i testimoni, dove ad attendere la coppia reale c’erano gli ufficiali della polizia di frontiera ben armati.

Secondo altre fonti citate dal Mail, durante la permanenza a Nizza la coppia è stata sorvegliata da componenti del Service de la Protection, l’unità d’elite della polizia francese responsabile della sicurezza delle personalità straniere.