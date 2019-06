Harry e Meghan nella residenza pagata dai contribuenti: il (caro) prezzo della ristrutturazione

Harry e Meghan hanno definitivamente lasciato Kensington Palace per trasferirsi nella residenza di Frogmore House, a Windsor, abitazione lussuosissima che adesso ha posto gli illustri abitanti al centro di qualche polemica.

Il motivo che ha fatto storcere il naso ai più è stata la ristrutturazione della residenza dei duchi di Sussex, costata 2,4 milioni di sterline (circa 2,7 milioni di euro), pagati in parte dai contribuenti britannici. A dimostrarlo sono alcuni documenti di bilancio della Casa Reale di quest'anno, riportati dai media.

Harry e Meghan, i costi per la ristrutturazione della residenza di Frogmore House

Il cottage, che in precedenza era stato suddiviso in cinque residenze separate, è tornato ad essere un'unica residenza ufficiale per il Duca e la Duchessa del Sussex e il loro figlio Archie, finanziato in gran parte tramite la Sovereign Grant, il pagamento elargito ogni anno dal governo per finanziare i doveri ufficiali della sovrana. Mentre la coppia ha pagato da sé gli impianti e i nuovi arredi, il fondo pubblico ha sostenuto il costo della sostituzione dei sistemi di riscaldamento, elettrico, del gas e dell'acqua, oltre alla sostituzione delle travi del soffitto e dei travetti.

Michael Stevens, responsabile dei conti della monarchia, ha spiegato che "la proprietà non era stata oggetto di lavori per alcuni anni ed era stata già destinata alla ristrutturazione. L'edificio è tornato ad avere una sola residenza e l'infrastruttura obsoleta è stata sostituita per garantirne il futuro a lungo termine della proprietà. Sostanzialmente tutte le rifiniture e gli arredi sono stati pagati dalle Loro altezze reali".

La ristrutturazione ha richiesto circa sei mesi ed è stata completata poco prima della nascita, il 6 maggio scorso, del figlio del Duca e della Duchessa, Archie. Le migliorie apportate avrebbero consentito la realizzazione di cinque camere da letto, ma non sarebbe stata creata la stanza adibita allo yoga che, secondo i siti di gossip, Meghan in un primo momento avrebbe fortemente voluto.