Harry e Meghan festeggiano Archie: mini party in piscina per il primo compleanno

I festeggiamenti per il primo compleanno di Archie sarebbero stati ben diversi se la pandemia coronavirus non fosse piombata anche nelle vite di Harry e Meghan e stravolto la loro quotidianità che, per quanto dorata, risente ugualmente delle restrizioni dell’isolamento.

Nessuna visita in Scozia per trascorrere la giornata con i bisnonni, la regina Elisabetta e il principe Filippo, i nonni, Carlo e Camilla, e magari anche i ciuginetti; nessun invitato del calibro di George e Amal Clooney e Serena Williams; annullata anche visita di nonna Doria Ragland: i duchi di Sussex celebreranno da soli, ma con la tata e la governante che vivono con loro, il loro piccolo Archie, per il quale è stato allestito un mini party casalingo a bordo della piscina nella lussuosa villa di Malibù, con un buffet che fonti dei media stranieri assicurano sarà ricco di pasticcini e di una torta con decorazioni ispirate al mondo degli animali.

Archie festeggia il suo primo compleanno in quarantena: le videochiamate di nonni e cugini

Anche se lontana fisicamente, la famiglia reale sarà comunque presente nel giorno tanto speciale per il piccolo erede grazie alla tecnologia che consentirà videochiamate con nonni e bisnonni, gli zii William e Kate e i cugini George, Charlotte e Luis. Intanto gli auguri ‘formali’ della royal family sono arrivati attraverso l’account ufficiale Instagram e nonostante l’invito di Harry e Meghan ad evitare regali preferendo donazioni a una charity, pare che la regina abbia comunque inviato il suo regalo per l’adorato bisnipote: un bellissimo cavallo a dondolo di legno. Cuore di nonna…