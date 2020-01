Harry e Meghan "divorziano" dalla famiglia reale: "Vogliamo lavorare per diventare indipendenti"

Il principe Harry e sua moglie Meghan, Duchi del Sussex, rinunciano al loro status di reali. L'annuncio su Instagram, dove hanno spiegato i motivi di questa decisione: "Dopo molti mesi di riflessione e discussioni interne, quest'anno abbiamo scelto di effettuare una transizione iniziando a ritagliarci un nuovo ruolo progressivo all'interno di questa istituzione. Intendiamo fare un passo indietro come membri 'senior' della famiglia reale e lavorare per diventare finanziariamente indipendenti, pur continuando a sostenere pienamente Sua Maestà la Regina. E' con il suo incoraggiamento, in particolare negli ultimi anni, che ci sentiamo pronti a fare questo passo".

Non solo. Harry e Meghan - insieme al piccolo Archie - hanno in programma anche un trasferimento, molto probabilmente in Canada: "Ora abbiamo in programma di bilanciare il nostro tempo tra il Regno Unito e il Nord America, continuando a onorare il nostro dovere nei confronti della Regina, del Commonwealth e dei nostri mecenati - si legge ancora nel post -. Questo equilibrio geografico ci consentirà di allevare nostro figlio con un apprezzamento per la tradizione reale in cui è nato, fornendo allo stesso tempo alla nostra famiglia lo spazio per concentrarci sul prossimo capitolo, incluso il lancio del nostro nuovo ente di beneficenza. Non vediamo l'ora di condividere i dettagli completi di questo entusiasmante prossimo passo a tempo debito, mentre continuiamo a collaborare con Sua Maestà La Regina, il Principe di Galles, il Duca di Cambridge e tutte le parti interessate".

La notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno su Buckingham Palace. La famiglia reale inglese si è detta "addolorata" dalla decisione del Duca e della Duchessa del Sussex, di voler fare un passo indietro dagli impegni coronati, rendersi indipendenti economicamente e strasferirsi in Canada. Il principe Harry e la moglie Maghan non hanno consultato nessuno dei reali prima di fare l'annuncio, rivela Bbc. E la corona britannica è rimasta "sorpresa" dalle parole dei duchi, perché le trattative sul futuro dei due giovani sposi erano iniziate ma erano ancora alle fasi iniziali. Il Palazzo, infatti, ha parlato di "questioni complesse" da dirimere. Tra queste chi garantirà e pagherà per la sicurezza dei reali, il Canada? Scotland Yard? Adesso quale sarà il ruolo dei Sussex?