Harry e Meghan, il debutto da marito e moglie nella prima uscita ufficiale

Occhi puntati (ancora) su Harry e Meghan.

A qualche ora dal royal wedding che ha tenuto incollati allo schermo milioni di telespettatori in tutto il mondo, i neo sposi freschi del conferimento del titolo di duchi di Sussex hanno fatto il loro debutto in veste di marito e moglie in occasione di un evento benefico promosso dal principe Carlo in vista del suo prossimo 70esimo compleanno.

Harry e Meghan sono arrivati sorridenti nei giardini di Buckingham Palace accanto all’erede al trono e alla sua consorte Camilla, duchessa di Cornovaglia.

Per l’occasione che segna la prima partecipazione ufficiale negli impegni nella famiglia reale, la ex attrice ha sfoggiato un abito bianco con top in voile nude di Goat, uno dei brand preferiti della cognata Kate Middleton, abbinato al maxi capello di Philip Treacy, orecchini a fiori con diamanti e, al dito, l'aquamarina appartenuta a Lady Diana che le ha regalato Harry, oltre alla luccicante fede nuziale.

Harry, in tight e ombrello, dopo aver tenuto un discorso in onore del padre, l'ha scortata tra gli ospiti presenti, amorevole e galante come tutti i mariti premurosi e innamorati.

Il viaggio di nozze di Harry e Meghan

Proprio per consentire la partecipazione ai festeggiamenti anticipati dei 70 anni del principe Carlo, Harry e Meghan hanno posticipato il viaggio di nozze a data da stabilire.

Resta top secret la meta della luna di miele, ma c’è chi scommette che il luogo scelto potrebbe essere Namibia o Botswana, dove la coppia ha trascorso il primo week-end d'amore subito dopo essersi conosciuta nel luglio 2016 a Wimbledon. Una delle pietre che compongono l’anello di fidanzamento di Meghan, tra l’altro, viene proprio dal Botswana, meta di uno dei primi viaggi della coppia reale e luogo del cuore della coppia.

Inoltre, la rivista di viaggi Travel & Leisure sostiene che i due sposi soggiorneranno in Namibia, al Natural Selection’s Hoanib Valley Camp, un resort di lusso ed ecofriendly aperto di recente nel paese dell’Africa sudoccidentale, dove una camera costerebbe 660 dollari a notte (530 euro).