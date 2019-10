Tensioni nella famiglia reale: “Il principe Carlo furioso con Harry”

Le dichiarazioni rilasciate da Harry e Meghan nella recente intervista trasmessa dal canale ITV non hanno sollevato il vento della discussione solo nei telespettatori informati per la prima volta delle dinamiche interne al palazzo reale inglese in modo così schietto. Anche i membri della famiglia sarebbero rimasti molto scossi dalle parole dei duchi di Sussex, al punto tale da generare una certa tensione riportata al Sun da una fonte vicina alla famiglia reale.

Stando alle indiscrezioni, il principe Carlo sarebbe furioso con il suo secondogenito, ma anche preoccupato per lui “nello stesso modo in cui lo era per la sua ex moglie Diana”, dicono gli informatori. E non solo, perché anche la regina Elisabetta è stata descritta in ansia per la situazione, così da incaricare il figlio di riportare la pace tra i due fratelli William e Harry che hanno ammesso di avere delle divergenze.

“Il principe Carlo deluso da Harry e Meghan”

Sempre secondo quanto dalla fonte di palazzo al Sun, il principe Carlo sarebbe molto deluso sia dal comportamento del figlio minore sia da quello della moglie Meghan che avrebbe annullato all’ultimo momento un appuntamento con lui. Inoltre, l’uscita a sorpresa del documentario sulla coppia in Africa ha fatto passare in secondo piano quella già programmata da tempo del documentario con protagonista proprio Carlo. Il principe avrebbe investito molto tempo su questo progetto, ma il suo lavoro “è stato completamente annientato, tutto perché questi due pensano di aver reinventato la ruota”, scrive il Sun citando il suo insider.

I rapporti tesi tra Harry e William

Il fatto che Harry abbia rivelato per primo a sorpresa in televisione di essere in rotta con William ha scoperto un’ombra importante nell’immagine pubblica dei reali britannici, aggravata anche dalla confessione di Meghan sulla sua infelicità. A tal proposito, a corte si mormora che Harry abbia reagito con durezza alle parole del fratello che lo ha definito “fragile” e che abbia lamentato di non aver ricevuto adeguato sostegno da parte delle istituzioni reali dopo il suo sfogo. Anche in questo frangente, sarebbe sempre la regina Elisabetta, affezionatissima a William e Harry, a mettere in atto tutti i tentativi possibili per ristabilire l'armonia tra i due fratelli.