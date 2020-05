Harry e Meghan, ecco la mega villa da 18 milioni di dollari (con 12 bagni e 8 camere da letto)

Avranno anche ‘divorziato’ dalla famiglia reale inglese, ma la villa che Harry e Meghan hanno scelto come loro residenza americana non ha nulla da invidiare a una reggia immensa completa di ogni comfort e lusso. A svelare in esclusiva mondiale i dettagli della villa dei duchi di Sussex è il Daily Mail che quantifica in 18 milioni di dollari il valore dell’immobile situato a Beverly Ridge Estates, zona residenziale di lusso di Beverly Hills dove i contratti di locazione partono da circa 20mila dollari al mese e l'acquisto di un immobile costa circa 16 milioni. La casa sarebbe di proprietà del magnate americano Tyler Perry. Al momento non si hanno notizie di un’effettiva compravendita, ma pare che la villa sarebbe stata procurata alla coppia dall’amica Oprah Winfrey, famosissima conduttrice americana.

La villa di Harry e Meghan a Beverly Hills

8 camere da letto, 12 bagni, un grande giardino con altrettanto scenografica piscina sono gli elementi della proprietà di 22 acri collocata su una collina dove Harry e Meghan si sono trasferiti a fine marzo dopo aver vissuto per qualche tempo a Vancouver, in Canada. Ed è qui che la coppia ha festeggiato il primo compleanno del figlio Archie per il quale è stato organizzato un mini party senza invitati a causa delle restrizioni dettate dall’emergenza sanitari.