Harry e Meghan lasciano la Fondazione di William e Kate: il ‘divorzio’ è ufficiale

Adesso è ufficiale: i duchi di Sussex Harry e Meghan e i duchi di Cambridge William e Kate hanno separato gli impegni umanitari previsti dalla Royal Foundation, l’associazione fondata dai figli di Carlo e Diana nel settembre 2009 per portare avanti le proprie attività benefiche e onorare la memoria della madre.

L’annuncio è arrivato oggi dopo settimane in cui voci di presunte divergenze fra le due cognate si erano fatte sempre più insistenti, fino ad indicare come deleteri anche i rapporti tra i fratelli. Secondo la Royal Foundation, la decisione è stata presa dai Sussex che hanno in programma di creare una loro fondazione autonoma per poter avere maggior libertà d’azione.

“Entrambe le coppie continueranno a lavorare insieme su progetti futuri, incluso il programma di salute mentale della Fondazione, Heads Together”, precisa il comunicato della Fondazione, spiegando che “questi cambiamenti sono progettati per integrare al meglio il lavoro e le responsabilità delle Loro Altezza Reale mentre si preparano per i loro ruoli futuri e per allineare meglio la loro attività di beneficenza con le loro nuove famiglie”.

Harry e Meghan si separano da William e Kate: il lento processo di distacco

La comunicazione della Royal Foundation sulla separazione degli impegni umanitari delle due coppie Harry-Meghan e William e Kate arriva alla fine di un lungo periodo in cui i rapporti erano si erano lentamente raffreddati. “I Sussex stanno prendendo una direzione diversa e questo ha molto a che fare con il principe William,che è pronto a diventare principe di Galles e re”, ha commentato Russel Myers, royal editor del Daily Mail.

Ma c’è anche chi sospetta che Harry e Meghan vogliano sfruttare le origini americane di lei per attirare investitori nei nuovi progetti che faranno in autonomia. Insomma, potrebbe anche esserci un’antipatia di fondo tra cognate, ma non sembra davvero sia quello (o solo quello) il motivo di un ‘divorzio’ così importante.