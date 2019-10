Il principe Harry scoppia in lacrime sul palco: le toccanti parole sul figlio Archie

La paternità ha cambiato profondamente il principe Harry. Con la nascita del figlio Archie, il secondogenito di Carlo d’Inghilterra ha tutto un altro approccio alla vita e agli eventi, atteggiamento che era apparso già evidente dal fidanzamento con Meghan Markle e il successivo matrimonio. L’ultima sua apparizione pubblica è stata la riprova di tale graduale trasformazione, segnata com’è stata da un’emotività irrefrenabile sfociata nella commozione e nella necessaria breve interruzione del suo discorso durante gli WellChild Awards 2019, evento benefico dedicato all’infanzia che si è tenuto ieri a Londra.

Harry in lacrime: “Ora che sono diventato padre vivo tutto in maniera diversa”

La voce del duca di Sussex è stata rotta dall’emozione quando, sul palco dell’evento, ha ricordato il giorno in cui lui e Meghan hanno scoperto di aspettare Archie, il loro primo figlio nato lo scorso 6 maggio e che gli somiglia tanto. “Un anno fa, anche io e Meghan scoprivamo di aspettare un bambino. Lo sapevamo solo noi. Era il nostro segreto. Ora che sono diventato padre vivo tutto in maniera diversa. Vivo tutto come non avrei mai pensato di poter fare”, ha ammesso Harry, supportato dagli applausi della platea che ha compreso il momento di particolare emozione.

Il principe Harry non ha mai nascosto la gioia di essere padre: “E' stata l'esperienza più incredibile della mia vita, più di quanto potessi immaginare”, raccontò in diretta tv a poche ore dal parto della moglie Meghan, contravvenendo al rigido protocollo reale: “Siamo felici di tutto l'amore e il sostegno che stiamo ricevendo, volevo condividere tutto questo con voi”. E queste lacrime, adesso, svelano del tutto il suo lato più umano, quello di un uomo, di un papà come tanti.

(Di seguito l'intervento del principe Harry all'evento WellChild Awards 2019)