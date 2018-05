Harry e Meghan invitano alle nozze i cittadini, ma avvertono: “Portatevi il pranzo”

Due settimane ancora e poi Meghan Markle e il principe Harry saranno moglie e marito.

I preparativi per il royal wedding si fanno sempre più completi e continuano a trapelare i dettagli inerenti la cerimonia che, dopo la nascita del terzogenito di Kate e William, pone la monarchia inglese sotto le luci della ribalta mondiale.

Il matrimonio si prospetta unico nel suo genere, oltre che per la sposa (Meghan Markle è la prima divorziata a sposare un erede al trono inglese) anche perché per la prima volta, alcuni esponenti del popolo sono stati invitati a corte per le nozze.

Tuttavia, stando a quando riportato da Indipendent, i 1200 ospiti dovranno accontentarsi di un pic-nic: "Portate il pranzo al sacco, perché sul posto non sarà possibile comprare né cibo né acqua" è l’avviso che sarebbe stato loro recapitato con una lettera.

In seguito il Palazzo Reale, quasi a voler rimediare, ha fatto poi sapere che saranno offerti snack e bibite per gli gli ospiti: "Se vedi che sono svenuto, non sarà per l'emozione di aver visto gli sposi", ha riferito al Guardian uno di loro, mentre altri hanno affermato di essere divertiti dal pranzo al sacco, considerando un onore l’essere stati invitati a corte per un evento così speciale.

I 1200 ospiti riempiranno lo spazio antistante alla piccola chiesa di Saint George e per quanto debbano comunque aspettare un bel po’ (si stimano circa quattro ore) prima di vedere gli sposi, avranno comunque un posto in prima fila per l’evento dell’anno.