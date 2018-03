Heather Locklear, la star di “Melrose Place” accusata di percosse

Ancora guai giudiciare per Heather Locklear, star di “Dynasty” e “Melrose Place”. L'attrice statunitense è stata accusata di percosse contro un agente di polizia.

La Locklear era stata arrestata lo scorso 25 febbraio nella sua abitazione di Los Angeles in seguito a un violento alterco con il fidanzato, Chris Heisser, ex pilota motociclistico. Alla Locklear non è stata contestata la violenza domestica. Quattro i capi di accusa contro Locklear che riguardano la resistenza fatta durante l’arresto. L’attrice, rilasciata dopo il pagamento di una cauzione di 20mila dollari (18950 franchi), non dovrebbe comparire in aula alla Corte superiore della contea di Ventura.