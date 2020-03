La testimonianza di Heather Parisi dalla Cina: "Oggi possiamo uscire, ma vietati tavoli al bar"

A inizio febbraio, quando in Italia l'emergenza coronavirus non era ancora scoppiata, Heather Parisi raccontava come le misure restrittive avessero trasformato la sua vita e quella della sua famiglia, residenti ad Hong Kong, regione amministrativa speciale della Cina, e alle prese con il lavoro da casa e i prodotti razionati. Una testimonianza da brividi, che di lì a poco avrebbe trovato concretezza anche nel nostro Paese. Ed oggi, un mese e poco più dopo, la ballerina americana invia un video capace di farci tirare un sospiro di sollievo, quello della passeggiata insieme ai suoi bambini in giro per la città, simbolo di un graduale ritorno alla normalità nel gigante asiatico.

Coronavirus, Heather Parisi torna in strada con i figli ad Hong Kong

Heather vive ad Hong Kong dal 2010 insieme al marito Umberto Maria Anzolin e ai loro figli Dylan Maria Parisi e Elizabeth Jaden Parisi. Ed eccoli allora tutti e quattro scorrazzare per le strade col sorriso stampato in viso, ovviamente rispettando ancora le dovute precauzioni: tutti indossano la mascherina. "È bastata la notizia inaspettata di una passeggiata fuori casa per scatenare la gioia irrefrenabile di Elizabeth e Dylan - scrive Heather a corredo della clip- Ai tempi del COVID-19, torniamo ad apprezzare i gesti più semplici e naturali. N.B. A Hong Kong non c'è obbligo a rimanere a casa. È stato introdotto invece l'obbligo di non fare assembramenti in più di quattro persone e l'obbligo di non fare tavoli al ristorante o al pub con più di quattro persone. Buongiorno a tutti e stay safe". A farla da padrone nel video sono i sorrisi e il buonumore: "Abbiamo lasciato le bestie uscire dalla gabbia", aggiunge la showgirl rivolgedosi al marito.

Il divieto di manifestazioni e gli aiuti del governo di Hong Kong

L'interruzione delle misure anti-contagio più forti ad Hong Kong è arrivata ad inizio marzo. "La gente è tornata a lavorare in ufficio, i parchi e i centri sportivi sono stati riaperti", ha scritto Heather il 6 marzo. "Le misure sono state necessarie e fondamentali nell'ottenimento dei risultati fin qui raggiunti - ha aggiunto - Ma non bisogna abbassare la guardia e il Governo ne è consapevole. Sembra ormai certo che la chiusura delle scuole sarà forse prolungata sino a maggio e che tutte le manifestazioni pubbliche, sportive e non, rimarranno vietate a tempo indeterminato. Il Governo di Hong Kong ha anche intrapreso alcune iniziative destinate a risollevare l'economia e, tra queste, quella di versare sul conto corrente di ciascun cittadino 1200 euro come aiuto".

Heather Parisi promuove l'home-schooling

Sempre nei giorni scorsi, Heather aveva raccontato come l'home-schooling fosse una scelta per lei già da prima che le misure anti-contagio imponessero la didattica a distanza: "Credo che quella che è una necessità possa diventare una meravigliosa opportunità per i genitori e per i figli, quella di riscoprire il piacere di trascorrere del tempo assieme mentre si lavora o si studia da casa. Condividere con la propria famiglia il tempo e lo spazio che si era abituati a trascorrere con i colleghi di lavoro o i compagni di scuola, può essere all’inizio difficile, ma alla fine crea una chimica speciale e lega in maniera indissolubile, a condizione, ovviamente, che i rapporti siano solidi e sinceri".