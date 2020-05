Heather Parisi, il videomessaggio da Hong Kong: “Ci aspettano tempi durissimi”

(Il videomessaggio di Heather Parisi trasmesso dal programma Verissimo)

Arriva da Hong Kong il videomessaggio di Heather Parisi trasmesso dal programma Verissimo nell’appuntamento di sabato 2 maggio 2020. Nel pieno dell’emergenza coronavirus la ballerina americana ha spesso condiviso con i follower quanto accadeva nella città cinese dove vive da dieci anni insieme al marito Umberto Maria Anzolin e ai loro due figli, Elizabeth e Dylan. Ora il pensiero va alla situazione attuale negli Stati Uniti e in Italia, i suoi paesi del cuore e tra i più colpiti dalla pandemia, e la sua riflessione non lascia spazio all’ottimismo.

Il messaggio di Heather Parisi a 'Verissimo'

“Credo che in questi momenti non sia giusto nascondere che ci aspettano tempi durissimi, sia da punto di vista economico che della vita sociale. Il mondo è cambiato per sempre, non sarà più come prima e noi siamo costretti a cambiare con lui e dovremo adattarci a una realtà diversa”, ha affermato la showgirl. “La vita normale non sarà più la stessa: trovarsi insieme, viaggiare per il mondo non sarà più possibile. La regola d’ora in avanti sarà la ‘distanza sociale’, stare lontani gli uni dagli altri per il bene comune. Ci verrà chiesto di rinunciare ancora un po’ alla nostra libertà e lo faremo. Ma teniamo in mente che ciò che viene chiesto oggi non può e non deve valere per sempre”. Infine, il consiglio a tutti i telespettatori: “State al sicuro e usate la mascherina”.

Heather Parisi scrive a ‘Verissimo’: “Avrei preferito che il mio video fosse trasmesso nella sua versione originale”

All’indomani della messa in onda del videomessaggio di Heather Parisi trasmesso da ‘Verissimo’, su Instagram la showgirl ha espresso un certo disappunto per aver notato che una parte del suo discorso sia stato tagliato. “Questa è la versione integrale del mio video a Verissimo del 2 Maggio 2020”, ha esordito nel messaggio postato a margine del filmato di 3.22 minuti (quello trasmesso dal programma di Canale 5 che trovate qui è della durata di 2.24): “Avrei preferito che fosse trasmesso nella sua versione originale vista la delicatezza degli argomenti trattati”. Qui i dettagli.