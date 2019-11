Hilaria Baldwin annuncia il secondo aborto in un anno: “Sono sotto shock”

Sette mesi dopo il post con cui Hilaria Baldwin condivideva sui social il dolore per la perdita del figlio che aspettava, un nuovo drammatico annuncio racconta su Instagram il secondo aborto della moglie dell’attore Alec al suo quarto mese di gravidanza.

“Siamo molto tristi di dover condividere che oggi abbiamo saputo di avere perso la nostra bambina di 4 mesi. Vogliamo che sappiate che anche se adesso non stiamo molto bene, andrà meglio. Siamo fortunati ad avere i nostri 4 bambini, sono sani e questo non vogliamo perderlo di vista”, si legge nella dichiarazione scritta a corredo del video che la mostra in lacrime con la figlia Carmen: “L’ho detto a Carmen e così lo abbiamo comunicato ad Alec. Credo sia un buon modo di condividerlo anche con voi. Le ho detto che questo bambino non arriverà ma che faremo del nostro meglio per darle una sorellina. Sono devastata. Non me lo aspettavo quando sono stata a fare l’ecografia oggi. Non so cos’altro dire. Sono ancora sotto shock. Per favore, niente paparazzi. Questo è tutto quello che chiedo”.

Proprio poche ore prima nelle stories di Instagram Hilaria Baldwin, insegnante di fitness di 35 anni, aveva mostrato le prime curve della gravidanza circondata dai suoi quattro figli avuti dal marito Alec Baldwin, ex compagno di Kim Basinger: Carmen Gabriela (5 anni) Rafael Thomas (3) Leonardo Ángel Charles (2) e Romeo, nato un anno fa. Poi la triste notizia resa ai follower che stanno inondando di affetto la famiglia.