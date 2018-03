Hugh Grant padre per la quinta volta

E' nato il quinto figlio di Hugh Grant, frutto della sua relazione con la compagna, la produttrice svedese Anna Eberstein che gli ha regalato altri due figli. Gli altri due bambini dell'attore, invece, sono nati dalla relazione con Tinglan Hong, una receptionist e aspirante attrice di origine cinese.

E' stata l’ex moglie Elizabeth Hurley a rendere nota la notizia durante un'apparizione nel programma "Watch What Happens Live!" di Andy Cohen. "Hug ha avuto un altro bambino la settimana scorsa. Ora ne ha cinque – ha dichiarato la Hurley al conduttore – Aveva già più di 50 anni quando ha iniziato a farli! E' un padre stupendo. Davvero. Davvero stupendo. Avere tutti questi bambini lo ha trasformato – ha proseguito – Lo ha reso migliore. E' diventato una persona migliore".

Tutti e cinque i figli vivono in due case a poca distanza l'una dall'altra a Londra. Tinglan e i suoi figli (Tabitha nata a settembre del 2011 e Felix Chang nato a dicembre 2012 ) in una casa con terrazzo che il divo ha acquistato per poco più di 1,6 milioni di euro, mentre Anna con i suoi bambini (John Mungo nato a settembre 2012 ed una bimba nalta il 16 dicembre del 2015 del quale non è stato reso noto il nome) in una casa del valore di 3,6 milioni di euro. Grant è anche il padrino di Damian, il figlio che la Hurley ha avuto con il suo ex Steve Bing. Il sesso del quintogenito di Grant non è ancora noto ai media.